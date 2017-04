DATA PROVINCIAL

Nos tapó el agua. En Regina no cambia nada. Cosmética del doctor, que va y viene. Mejor “Cambiemos” que estar “Juntos” y mal acompañados habría dicho, y le obsequió al radicalismo algunos lugares en el ejecutivo. El bioquímico levantamanos, agradecido y complacido. Educación y obras, son las cuestiones que “el brujo” consulta en el oráculo. Imponer la reforma de la Escuela Secundaria por un lado y los votos para el Plan Castello forman parte de sus esotéricas estrategias.

La semana reginense a dejado mucho para comentar. El intendente, luego de una breve semana con actos acordes a su función, ha vuelto a la normalidad. Otra vez lo mismo y van… Primero dice una cosa, y al poco tiempo hace exactamente lo contrario. Sus Concejales eran los mejores compañeros del mundo, luego de que le salvaron el pellejo. Algunos iban a ir al ejecutivo para reforzar los lazos político, pero nada de eso ocurrió. Definitivamente decidió “volver” al pasado. El “gran hermano” que estaba colocado en Chichinales, volvió. El secretario de gobierno está de nuevo en funciones y a Martel le dieron de premio una dirección. Pero eso no es todo. Parece que el doctor no quiere ver a todos “Juntos” y por eso mejor “Cambiemos” que mal acompañado. La ligó el Bioquímico. Levantó la mano a favor y puso fichas en el ejecutivo. Su secre a Desarrollo Social. Ni lerdo ni perezoso salió a repartir mercadería y a ayudar. Claro no como muni. Sino como Radicalismo. Si no me cree, entre en este link . El otro beneficiado fue el comunicador de la clase media. El “sol” alumbró la contadora elegida por el intendente. La periodista agropecuaria de la 93.7, sería la encargada de llevar las cuentas. Veremos si puede llevar a la práctica todo lo que pregona en el micrófono o se suma a la medrocridad del equipo de gobierno municipal que hace un año quiere arrancar. La renovación del gabinete de Fioretti quedó en el olvido. Quizo tapar los baches de su gestión y le quedaron como los que puso en la calle. Volvió la tormenta y los pozos políticos aparecieron nuevamente. El Gobernador le dió la última oportunidad al Intendente, después de escuchar una dura postura política de un diputado de la Ciudad, de no regalarle el gobierno al FPV. Pero será difícil que lo reciba. ¿Aprovechará la oportunidad? ¿Le alcanzará con las obras que están por comenzar?, respuestas que iremos encontrando en nuestra próximas ediciones. No hay 2019 sin 2017. Algo que el Fioretti debería anotar en su despacho.



En el ámbito provincial, la “batalla” educativa sigue estando en el centro de la escena. Con un mensaje a todos los rionegrinos Weretilneck se apoyo en estadísticas que dejan al descubierto las fallas que tiene el actual modelo. De todas maneras, el gremio docente mantiene su postura y esta semana, habrá dos nuevos días de paro.

El otro tema de trascendencia fue el envío del Plan Castello a la Legislatura. En la negociación con la oposición y los intendentes, del listado original que había lanzado el gobierno en enero quedaron en el camino algunas obras claves y aparecieron nuevas, que benefician a ciudades donde el oficialismo mostró su interés, en algunos electoral y en otros, porque necesita que los intendentes de la oposición presionen a sus legisladores para conseguir los votos necesarios para su aprobación. El gobierno -Juntos Somos Río Negro- tiene los votos de su bloque ahora de 25 legisladores por la ausencia forzada del gremialista Rubén López, a quienes se sumarán el unipersonal de la UCR, con Soraya Yahuar, y además Jorge Ocampos y Daniela Agostino del Frente Progresista. Weretilneck necesita los votos que faltan y que deberán surgir necesariamente de la bancada del FpV, única oposición en la legislatura. Desde hace meses el gobierno viene concentrando sus esfuerzos en perforar esa fortaleza. Esa tarea en otros momentos logró que algunos de sus integrantes se sumaran a la aprobación de la renegociación de los contratos petroleros, y más recientemente, a la aprobación del presupuesto de la provincia. De allí, con esos antecedentes, hay expectativas -repiten en la Casa de Gobierno- que pueden surgir los votos que le permitirían al oficialismo cruzar el límite y obtener la viabilidad para el Proyecto Castello.

En los últimos días se pudo escuchar en asiduos reductos capitalinos, que el reciente fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de la municipalización de Las Grutas, puede ser la moneda de cambio que incline a Javier Iud a votar favorablemente el Plan Castello. Al respecto, lo único concreto es que el legislador sanantoniense representa la concepción geopolítica mas dura que defiende a ultranza la integralidad política y geográfica de las comunidades del Golfo de San Matías y de su futuro rol de polo industrial y portuario de la provincia y la región norpatagónica.

Otro de los temas que también encendió luces de alarma, fue la problemática en distintos nosocomios de la provincia. Si bien el Ministro del área quizo minimizarlo, en varias localidades la protesta gremial se hizo sentir y resintió aún más, la atención a los pacientes del hospital público. Renuncias de directores, nombramientos que no llegan y recortes presupuestarios, son algunos de los motivos que están derivando en este tironeo. Habrá que prestarle atención. No hay que olvidar tampoco que estamos en un año electoral…

…Hablando de año electoral, algunos sectores de JSRN han comenzado el despegue del gobierno nacional, temiendo que se de en la Provincia la polarización entre el Macrismo y el Kirchnerismo y que deje rezagado al Partido Provincial recientemente creado. Entre ellos se encuentra el Vicegobernador, Pedro Pesatti, que sabiéndose primera opción como candidato a diputado nacional no quiere sufrir el problema. Por eso Pesatti está trabajando para al conformar una alianza con la CC/ARI que lidera la senadora, Magdalena Odarda. Desde CC/ARI aseguran que la apuesta del vicegobernador es una iniciativa propia que no ingresó ni siquiera en el plano de las “conversaciones” que mantiene con Magdalena Odarda, y que la fuerza se encuentra en un trabajo conjunto con el partido Socialista para reeditar la alianza electoral del año 2015.

En el FPV, Soria quiere acordar respaldos para la postulación de su hermana María Emilia, a la diputación nacional. Ya tiene el visto bueno de un sector del PJ, del Frente Renovador y del Frente Grande. Ahora, tiene que cerrar con el kirchnerismo y evitar las PASO. El viernes, Axel Kiccilof congregó una multitud en Bariloche. Vino en el marco de las “Plazas del Pueblo” que se desarrollan en todo el país. Desembarcó de la mano de Martín Doñate, el diputado nacional busca consolidarse como una opción a Soria en el PJ pensando en 2019. Y la llegada del ex ministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner, lo coloca como líder del kirchnerismo en Río Negro, un espacio nada despreciable por la cantidad de votos que viene cosechando en las últimas elecciones nacionales. Hay otras dos conformaciones: Kausa Peronista y el Frente Ciudadano. Todos comulgan con el liderazgo de la ex Presidenta. Y confluirán (seguramente) en un proyecto común. Kicillof pidió conformar un espacio amplio donde converjan todos los sectores que pretenden una Argentina más justa e igualitaria, lo opuesto al proceso neoliberal que encarna el macrismo.

El PRO finalmente fue intervenido. Enrique Braun es el elegido y ya se conocieron algunas desiciones. Se pudo saber que Sergio Wisky tendrá a su cargo la jefatura de la campaña electoral de octubre venidero, mientras Juan Martín, en estado de “prolija observación”, cumplirá un papel secundario, lejos de todo protagonismo. La asamblea decidió constituir juntas o comisiones locales y después un organismo provincial de conducción. Cumplido ese trámite se convocará a elecciones internas pata determinar las nuevas autoridades partidarias. De acuerdo a trascendidos se registró alguna autocrítica y se ratificó el camino hacia Cambiemos con la UCR. Se adelantó que el diputado nacional Sergio Wisky aspira a ejercer el cargo de presidente del PRO rionegrino cuando llegue el momento de la normalización.

Por último, ya comienzan a aparecer algunas encuestas. La últimas mediciones encargadas por el Gobierno Nacional, le dan un alto porcentaje de aprobación a Odarda. Integra, junto a Weretilneck, Martín Soria y Pesatti, el cuarteto de dirigentes con mejor imagen. El gobernador está al tope de las preferencias. La encuesta indica que en JSRN fuera de Weretilneck y Pesatti no hay dirigentes con conocimiento y buena imagen. Los mismo ocurre en el PJ y esa potestad es del intendente de Roca.

Final abierto.

