Cristina Kirchner fue increpada por la madre de una víctima de la tragedia de Once

La ex presidente Cristina Kirchner fue duramente increpada por la madre de una de las víctimas de la tragedia de Once durante una misa celebrada en Merlo en la que se reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

El tenso episodio ocurrió ayer por la tarde, cuando la candidata a senadora por Unidad Ciudadana se hizo presente en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, para presenciar una misa encabezada por Fernando Maletti, obispo de Merlo y Moreno, quien hizo foco en la situación del joven que lleva más de un mes desaparecido.

En el mismo lugar se encontraba Mónica Graciela Bottega, madre de Tatiana Pontiroli, una de las 52 víctimas fatales del accidente ferroviario de Once en 2012. Al enterarse de la presencia de la ex mandataria, Bottega decidió presentarse ante ella y reclamarle por su accionar ante la masacre que causó la muerte de su hija.

En su perfil de Facebook, Bottega relató los hechos en una publicación que a las pocas horas ya había sido compartida por más de tres mil usuarios.

“Hoy, en la iglesia de la Merced, el obispo celebró una misa por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Me sumé por el cuidado de la vida de todos. Estoy esperando que empiece la misa y veo un revuelo desde adelante, donde yo estaba, en el fondo del templo. Una señora me dice: “vino Cristina Kirchner”. Cuando todos se sienta, la veo. Pensé un segundo qué hacer. Camino hasta el banco donde estaba rezando la ex presidente, la miro fijo a los ojos y le digo: “soy la mamá de Tatiana Pontiroli, fallecida en la tragedia de Once”. Me contesta: “ya me dijo Gustavo Menéndez (intendente de Merlo)”. Usted es una asesina, le dije, pide por la vida de Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre que le causó a 52 inocentes. Los guardaespaldas se me acercan y les digo que se queden tranquilos, que ya me iba, que la que tenía que rezar era la señora, no yo. Y entre lágrimas salí de la iglesia”, describió.

Cristina Kirchner, quien informó su presencia en el lugar a través de las redes sociales y subió una fotografía suya durante la misa , no hizo mención al suceso.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando el tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento siguió de largo y chocó en la estación Once. Murieron 51 personas, una de las cuales estaba embarazada, y hubo 789 heridos.

Durante el juicio, el TOF 2 ordenó investigar a Julio De Vido y al ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff. Ambos fueron procesados por estrago culposo y administración fraudulenta. Hace un mes Casación dispuso que su juicio comenzará el 27 de septiembre.

