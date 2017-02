Cristina contra Pichetto y Gioja: “que se suturen el orto”

Una transcripción de nuevas escuchas telefónicas entre Cristina Kirchner y el entonces titular de la Agencia Federa del Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, revela como la ex presidenta pide apretar “jueces” y fiscales para acorralar al espía Antonio Stiusso y lanza feroces insultos a líderes de su partido, algo por otro lado bastante habitual cuando los políticos hablan en privado.

“Hay que terminar con este psicópata, llamalo a Martín y que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a Stiuso”, dice Cristina en obvia referencia al camporista Martín Mena, por entonces segundo de Parrilli en la AFI.

En otro tramo de la escucha difundida hoy por el portal Infobae, Cristina trata de “traidor hijo de puta” al senador Miguel Ángel Pichetto, quien era en ese momento -como ahora- líder del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Alta.

No parece casual que las escuchas salgan a la luz a meses de las elecciones parlamentarias en las que la ex presidenta podría ser candidata. La propia Carrió dijo que tiene el teléfono pinchado por la macrista Majdalani.

Pero no es el único insulto a figuras importantes del peronismo. Cuando Parrilli la consulta si iría al Congreso del PJ donde a José Luis Gioja lo habían elegido presidente, la ex presidenta fue categórica: “Ni en pedo, que se suturen el orto”.

La difusión de esta transcripción completa el panorama de una escucha difundida días atrás, cuando Cristina llamaba “pelotudo” a Parrilli por esperar los diarios para conocer las noticias del día, en vez de consultar internet.

Si bien las escuchas son de alto impacto, no deja de ser grave que circulen públicamente, como reconoció el propio titular de la AFI, Gustavo Arribas, durante su reciente visita a la comisión bicameral de control de los servicios de inteligencia.

Esta nueva filtración contribuye a las denuncias de Cristina y Parrilli de que están siendo sometidos a un espionaje ilegal empujado por el actual Gobierno; acusación en la que coincidieron con Lilita Carrió que apuntó directamente contra la segunda de Arribas: Silvina Majdalani.

Aunque parezca una contradicción podría no serlo: Majdalani es amiga y socia del ex jefe de inteligencia del kirchnerismo, Francisco “Paco” Larcher, que cuando la ex presidente chocó con Stiusso, se alineó con el espía y por eso fue eyectado del cargo.

No parece casual que estas escuchas salgan a la luz a meses de las elecciones en las que la ex presidenta podría ser candidata. En prinicipio la escucha a Cristina sería legal -no así su difusión- porque sería parte de la causa es instruida por el juez federal Ariel Lijo, para investigar la presunta protección que el presunto narco Ibar Pérez Corradi habría recibido del gobierno los Kirchner. Causa en la que también trabaja el fiscal Guillermo Marijuan, quien rápidamente se desentendió de la filtración.

La situación de Parrilli no es buena. Según Infobae, sería procesado mañana por encubrir a Pérez Corradi, señalado como autor intelectual del Triple Crimen de General Rodríguez. Según trascendió a partir de una denuncia de Graciela Ocaña, la AFI de Parrilli habría contado con información sobre el paradero de Pérez Corradi, prófugo en Paraguay y no desplegó recursos para encontrarlo.

