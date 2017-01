Corrupción K: Un barrio de 40 casas en Corrientes que costó $ 13 millones y nunca se terminó

Un inmenso e histórico puente une a la provincia de Chaco con Corrientes. La obra pública financiada por el kirchnerismo y aún inconclusa también las vincula. A 234 kilómetros de la capital correntina se encuentra Perugorria, un municipio favorecido por la mano del ex secretario de Obras Públicas y hoy detenido, José López. Una misma metodología:el envío de $ 24 millones para proyectos que aún esperan ser terminados.

Yendo por un camino de tierra en mal estado, se encuentra un barrio que aún no se asemeja a su plan original. Son 40 viviendas que tuvieron un costo de $ 13 millones. Allí, en medio de la tierra que aún no termina de drenar el agua que dejó la lluvia, se observan paredes levantadas. Muy pocas cuentan con techo, la mayoría tiene en su interior pastos y maleza. Faltan servicios, el suelo está sin alisar. “Tenemos emergencia habitacional, tenemos vecinos que hace años esperan su casa y acá las ves, sin terminar. Ese dinero llegó pero acá no se volcó”, relata la concejal Elisa Fernández (UCR) mientras recorre el barrio que desde 2013 promete entregar las viviendas. De esta denuncia se hizo eco la diputada Margarita Stolbizer (GEN) que ante el fiscal Gerardo Pollicita acusó al ex funcionario K por el mal manejo de fondos. “El agravante es que en los registros oficiales de la ex Secretaría de Obras Públicas las viviendas figuran concluidas”, explicó Silvina Martínez, abogada de la referente opositora.

El lugar queda a pocas cuadras de la casa de la intendente kirchnerista Angelina Lesieux que llegó a ocupar su cargo después de suceder a su esposo. Se candidateó de la mano de Alicia Kirchner por el partido Kolina. Su propiedad fue allanada en enero. Fue denunciada por la Oficina Anticorrupción por peculado y se sospecha que parte de los fondos del ex Ministerio de Planificación “fueron derivados a una red de cooperativas truchas para financiar candidatos del FpV”, sostiene la denuncia.

No hay caminos demarcados entre las casas, son pequeñas, de 50 metros cuadrados en su plan original, pero que durante el inicio de obra, que no tiene más de 35% de avance según los registros oficiales, se ampliaron a 65 m2. Esto por supuesto, significó más presupuesto oficial. “Fui un día a la obra, viste como somos las mujeres en un día de aquellos, y el arquitecto que estaba a cargo me entendió mal y creyó que yo le dije que debían ser más grandes las casas”, explicó la intendente mientras su asistente con un celular filmaba la conversación.

Se defiende de las acusaciones. “Si las obras de retrasaron fue porque mandaban tarde los fondos, un gran porcentaje lo financió a cuenta el municipio”, explicó Lesieux. Al momento de explicar por qué muestran ese nivel de abandono, con maleza en su interior, solo argumentó: “Acá el pasto crece de nada”. La intendente kirchnerista que recibió $ 13,6 millones de la ex Secretaría de José López señaló que cuando ella recibió la obra, de la anterior gestión a cargo de su marido, se trataba de un programa de entrega de fondos cada diez viviendas “así no iba a finalizar nunca con las 40 casas por eso ingresé al programa Techo Digno”.

El acuerdo 912/15, expediente N° 97837/15, habilitó el envío de $ 13.647.900 para levantar las 40 viviendas en Perugorria, donde viven 8.000 personas. “No se avanzó ni en los cimientos de las viviendas; los intendentes kirchneristas recibieron casi la totalidad del dinero en adelanto y debían presentar rendiciones de cuentas y cada vez que pedimos informes en el Concejo Deliberante nunca respondieron”, sostuvo Elisa Fernández.

A la fecha aunque la intendente retomó la obra, 50% de las viviendas muestran un avance “mínimo”. Y tiene otra denuncia que la rodea: muchos vecinos tuvieron que inscribirse varias veces “para resultar adjudicados y pretenden entregar las viviendas en el estado en que se encuentran”, denunciaron concejales radicales.

Además, José López fue denunciado por otra obra que no se terminó en Perugorria: la construcción de ciclovías y un puente peatonal por $1,8 millón “para una obra que no existe”. Sin embargo, en los registros oficiales el avance es de 81,72%. Al listado de obras inconclusas se suma en la remodelación del Balneario Municipal por $ 3,1 millones.

