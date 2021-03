Confini destacó el nuevo acuerdo hidrocarburífero anunciado por la Gobernadora

La Secretaria de Estado de Energía de Río Negro, Andrea Confini, destacó los términos del nuevo acuerdo hidrocarburífero anunciado por la Gobernadora Arabela Carreras, durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas.

Se trata de la renovación de los contratos de explotación hidrocarburífera por una década para las áreas La Yesera y Loma Negra, operadas por Capex, por las cuales se obtuvo un ambicioso plan de inversiones de U$S 35.000.000, más otros U$S 27.000.000 contingentes, atados al éxito de los resultados de la campaña de perforación.

“Las áreas se vencían en poco tiempo”, explicó Confini. “Loma Negra se vencía en 2024 y La Yesera en 2027. Eran áreas que todas las inversiones que estaban en firme se habían concluido y el declino que iba teniendo la actividad, propia de la falta de inversiones porque no alcanzaban a amortizarse ante la cercanía con el período de finalización de la adjudicación, hacía que se generaran menos volúmenes de producción y menor regalía para la Provincia”, reconoció la funcionaria.

Esta situación activó una serie de reuniones con la operadora a fin del año pasado y se logró encontrar un punto de acuerdo, tal cual anticipó la Gobernadora ayer.

Para acceder a la prórroga, Cápex SA deberá pagar a la provincia U$S 6.800.000 en concepto de bonos y aportes, que beneficiarán directamente a los rionegrinos, por una serie de inversiones específicas adelantadas por la Mandataria provincial en el discurso de la víspera. Ello incluye la compra de un nuevo avión sanitario (U$S 3.000.000); la adquisición de unos 30 nuevos vehículos para seguridad (U$S 1.800.000); obras de infraestructura en salud (U$S 1.500.000) y equipamiento para salud, lo cual incluye la oxigenación por membrana extracorpórea (U$S 500.000).

En cuanto a las inversiones específicas en las áreas, Confini destacó la inversión en firme que trae consigo el acuerdo, el cual prevé la perforación en firme de 9 pozos entre ambos bloques y 5 contingentes. “Son unos 35 millones de dólares de inversión en firme con nuevas perforaciones, lo que implica la posibilidad de generar un incremento en la producción. Tenemos mucha expectativa por el adelanto de las inversiones, de hecho ya se está perforando un pozo”, contó la titular de la cartera energética provincial.

La extensión del contrato con Cápex también prevé un Aporte Complementario de petróleo y gas para Río Negro de un 3 por ciento por la producción incremental, que se sumará al 12 por ciento de las regalías percibidas mensualmente. “Por lo tanto, va a haber producción que va a pagar el 15 por ciento”, indicó Confini.

Además, el entendimiento promueve la contratación de mano de obra local, el desarrollo del Compre Rionegrino y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas provinciales.

Desde la Secretaría de Hidrocarburos resaltaron la importancia de esta renegociación por las implicancias que la misma tiene en los gastos corrientes de explotación, también denominados OPEX, los que tienen una implicancia en el Compre Rionegrino del orden de los 273 millones de dólares para todo el período. En rigor, se cuantifican aquí todos los movimientos de efectivo de la compañía, incluida el pago al personal y los gastos en instalaciones, como el alquiler.