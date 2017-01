Comienza un año récord de juicios orales por denuncias de corrupción

En pleno año electoral, casi una decena de ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner enfrentarán condenas en procesos públicos. El primero será el 21 de febrero.

Casi una decena de ex funcionarios kirchneristas enfrentará este año juicios orales por corrupción. Desde el ex vicepresidente Amado Boudou hasta el ex ministro Julio De Vido. Ricardo Jaime, Guillermo Moreno y Aníbal Fernández. Incluso la ya olvidada Romina Picolotti y el dirigente Luis D’Elía tendrán que sentarse en el banquillo durante 2017 y enfrentar una sentencia antes de fin de año, según el relevamiento de PERFIL.

Será una sucesión inédita de juicios orales que darán fin a largas investigaciones por denuncias de corrupción.

El desfile de juicios marchará a la par del año electoral y dejará al kirchnerismo en una posición desventajosa, entre el escándalo y la victimización. Para Cambiemos también puede ser un arma de doble filo: por contraste o por arrastre. Tarde o temprano, las causas contra el macrismo también sufrirán el acelere exigido por el Gobierno.

Los funcionarios del gobierno anterior no sólo enfrentarán una decena de juicios orales y públicos en 2017. Además, varias causas centrales de la corrupción kirchnerista serán elevadas este año a juicio y podrían tener un proceso oral el próximo año, como la investigación por lavado contra Lázaro Báez, el caso Ciccone contra el ex vicepresidente Amado Boudou o el expediente por presunta asociación ilícita y defraudación contra Cristina Kirchner por la distribución de la obra pública.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, había exigido en julio que los jueces federales envíen las causas por corrupción a juicio. “Venimos de una época donde la Justicia no generaba respuestas, no generaba las respuestas que la población demanda”, dijo el funcionario, en permanente tensión con la Justicia federal por sus intentos de reforma del sistema.

El proceso se dio, a tal punto que un grupo de jueces federales analiza presentar al ministro una propuesta para acortar la cantidad de recursos que las defensas y querellas presentan en las causas de corrupción y así acelerar el camino.

Largada. El próximo 21 de febrero, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se convertirá en el primer ex funcionario kirchnerista en ser juzgado desde que el Frente para la Victoria dejó el poder. Junto a otros tres imputados, Moreno será juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 5 por la presunta utilización de fondos de origen público para hacer el “cotillón anti-Clarín”.

De Vido tiene una lista de acusaciones en su contra, y su primer juicio será por la más grave de todas: la tragedia de Once, por la que ya hubo un juicio. El juez Claudio Bonadio no había incluido a De Vido en el primer debate por el accidente en el que murieron 51 personas, pero el tribunal que juzgó el caso se lo exigió. Ahora, el ex ministro llegará a esa instancia acusado de “estrago culposo, agravado por el resultado de muerte y lesiones, y defraudación por administración fraudulenta”.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien en abril pasado se convirtió en el primer ex funcionario kirchnerista en ser detenido, será juzgado por el TOF 6 por “defraudación a la administración pública y enriquecimiento ilícito”. El debate es en el marco de una causa instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, e incluye además al ex asesor de Jaime, Manuel Vázquez, entre otros 14 procesados.

El juez Ercolini tiene otra causa contra Jaime en condiciones de enviar a juicio: la investigación por la compra de trenes chatarra a España.

Otro ex funcionario de Planificación que iba a estar en condiciones de enfrentar un debate oral es el ex secretario de Obras Públicas, José López, quien quedó detenido tras ser encontrado con más de US$ 9 millones en su poder. Pero en diciembre se amplió la investigación contra el empresario contratista del Estado que alquilaba un departamento a una de las hijas del ex funcionario. Para la Justicia, esa propiedad sería en realidad de López. El juez Daniel Rafecas prevé que López y sus presuntos cómplices por enriquecimiento ilícito vayan a juicio en la segunda mitad del año, pero es poco probable que las audiencias comiencen en 2017.

Boudou llegará a juicio el 8 de mayo próximo por la falsificación de los papeles de una cupé Honda de 1996, un caso que instruyó Bonadio. Pero Boudou deberá afrontar una acusación mucho más grave. El juez federal Ariel Lijo planea elevar la causa Ciccone a juicio en marzo. Una vez que eso suceda, deberán fijarle fecha al comienzo del juicio.

Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete y ministro de Justicia se sentará frente a ese mismo tribunal por el Plan Qunita.

La ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti será juzgada por defraudación contra la administración pública, por el TOF 6, que también juzgará al dirigente Luis D’ Elía por la toma de una comisaría en La Boca en 2004.

El TOF 5, que comenzará el año con el juicio de Moreno, lo terminará con un caso clave del universo “K” que demoró años en ser concluido: la mafia de los medicamentos. Entre los involucrados están el ex secretario del gremio bancario, Juan José Zanola; el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli y el financistas y presunto traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi.

El juicio contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero tomará más de tiempo. El juez Sebastián Casanello intentó elevar la causa contra Lázaro Báez durante 2016 pero recibió la resistencia de las querellas. Falta que el fiscal Guillermo Marijuán y la Oficina Anticorrupción (OA) se sumen a la intención del juez, pero la causa ya estaría en condiciones de ir a juicio en la segunda mitad del año.

