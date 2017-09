Centro de Convenciones de Bariloche: una vez más se posterga su concreción

El anhelado centro de convenciones de San Carlos de Bariloche fue apartado del listado de obras de la primera etapa del Plan Castello, debido a que el presupuesto para el desarrollo de las mismas será mucho menor a lo pretendido por el Gobierno provincial.

Para nuestra ciudad, se habían anunciado dos obras de gran magnitud, como el centro de convenciones y el polo productivo, de las cuales solo la segunda está incluída en la lista de obras que comenzarán en marzo.

“El Centro de Convenciones de Bariloche todavía no está definido el sitio, no está definido qué proyecto es, por lo tanto no es que uno no este priorizándolo, se prioriza lo que ya está terminado como el parque productivo en el que se está trabajando hace dos años”, afirmó Weretilneck en diálogo con la prensa.

El monto autorizado para el endeudamiento de la provincia pasó de $580 millones, que fue lo anunciado inicialmente a una primera operación de $300 millones.

Weretilneck subrayó que “habrá un segundo tramo, donde avanzarán otras obras, como el Centro de Convenciones de Bariloche, que no es que no sea importante, sino que no está listo el proyecto porque, por ejemplo, aún no está definido dónde se va a emplazar”.

El gobernador indicó que el tramo de 300 millones ya está autorizado por Nación, y que los restantes dependerán del mercado internacional y que estén listos los proyectos.

