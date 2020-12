Carreras: “Tengo diálogo con Weretilneck, pero las decisiones las tomo yo”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le concedió una entrevista al diario “El Cordillerano” donde habló de su primer año de trabajo como primera mandataria provincial, su experiencia, el rol de la oposición, el impacto de la pandemia en su gobierno y la sombra de Alberto Weretilneck.

En referencia a su primer año al frente del Ejecutivo provincial, Carreas destacó que “se vincula directamente a la pandemia. Todas las decisiones que tuve que tomar, a veces en conjunto con los equipos de Salud o en otros casos con decisiones solitarias, como cuando decidí que iba a ser obligatorio el uso del tapabocas, por ejemplo, cuando en el país no estaba instaurado. Ahí tuvimos discusiones internas, tuve que soportar ciertas diferencias de los equipos nacionales. Y lo decidí yo, porque me di cuenta que era una herramienta que en otros países se estaba imponiendo y que sería positivo como medida preventiva. Ese fue uno, pero hubo cientos de ejemplos, donde hay que tomar decisiones sobre variables, que no se manejan, que no sabés cuánto va a impactar en el resultado final. Por lo demás, fue un año de gestión muy positivo. En un contexto de caída de ingresos de 12 mil millones de pesos y haber pagado los salarios y aguinaldos en tiempo y forma durante todo el año, me doy cuenta que se ha hecho un esfuerzo en el marco de una gestión austera, a pesar del crecimiento de gastos que tuvimos. Hemos podido además, mantener el ritmo de obra, inaugurar otras. Entonces, el resultado es bueno, pudimos mantener el orden en la provincia, administrar los conflictos, lo cual no significa haberlos clausurado, sino seguirlos trabajando. Entender que la conflictividad forma parte de la realidad de estos días”.

En cuánto a ser la primera mujer en gobernar Río Negro, la mandataria explicó: “No es sencillo. Sigue siendo un tema, eso quiere decir que es un problema. En la mayoría de los ámbitos soy la única mujer, sobre todo en las cabezas de poder. Vamos creciendo desde abajo en nuestro protagonismo. En el rol de intendente ahora hay más mujeres, lo cual es una buena expectativa para el futuro. Nosotros debemos ser uno de los gobiernos con más presencia de mujeres con rango de ministras, es muy equilibrado nuestro gabinete. Yo creo que es parte de un proceso, estamos con muchos pasos adelante, pero falta muchísimo recorrido. Hay una serie de códigos que hoy se van respetando. Ciertas apreciaciones están definitivamente en desuso a partir de la militancia y de que la sociedad evolucionó y comprendió que eso no era tolerable. Lo que no es tolerable está claro para la sociedad y eso ayuda mucho a poder desempeñarnos razonablemente. El otro día tuve una reunión con una docena de productores en Chimpay y yo era la única mujer, entre ministros, diputados, intendente y productores. Entonces, sigue muy masculinizado el ámbito de la toma de decisiones”.

La Gobernadora también se refirió a su relación con el senador Weretilneck y puntualizó que “a mí me toca decidir. Las decisiones del día a día las tomo yo, charlamos mucho eso sí. Tenemos un proyecto político y cada uno tiene un rol, yo soy parte de ese proyecto y las decisiones están en el marco de ese proyecto. Hay cosas que las charlamos y otras que se dan por hechas. Tenemos un diálogo fluido. Tengo un gran apoyo en Alberto Weretilneck y además un espacio para plantear cuestiones o preguntarle cómo había pensado o imaginado tal política pública que inició hace cinco o seis años y cómo adaptarlo a la actualidad. Pensar que su liderazgo o su ascendencia en el gobierno son adversos, es un error. Nunca hemos creado internismo ni él ni yo. Hay un trabajo de equipo”.

Al responder sobre las elecciones del próximo año, Carreras precisó: “Estamos muy concentrados en la situación económica, en el combate contra la pobreza y en la pandemia, y en la vacunación. Por eso es importante que tengamos división de roles, que haya ámbitos que sigan funcionando y pensando en cuestiones electorales o de construcción partidaria, mientras otros tenemos que estar pensando en cuestiones estrictas de gestión. Todo el esfuerzo y el cansancio enorme está vinculado a la actividad de la gestión. Yo marqué mi posicionamiento y coincidimos con la mayoría de los gobernadores, en que las PASO no son oportunas. Vamos a estar en pleno momento de vacunación. No podemos movilizar a toda una población a votar, cuando los recursos humanos tienen que estar abocados en otro punto más importante. Además las PASO no tienen sentido en Río Negro porque siempre se ha presentado un candidato por cada fuerza, entonces hay una instancia previa que son las internas partidarias. Además, no es momento”.

Para culminar, la Gobernadora señaló que “uno va consolidándose en la toma de decisiones, va construyendo confianza con los equipos de trabajo y claro, la pandemia nos ha acelerado el proceso de maduración a todos. Me siento mejor, estoy tranquila y estoy bien. Eso es importante para tomar decisiones con toda la tranquilidad que requiere este difícil momento”.