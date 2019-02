Carreras renunciará al Ministerio de Turismo para dedicarse a la campaña

Así lo indicó la funcionaria barilochense y candidata a vicegobernadora por Juntos Somos Río Negro. Dijo que Confía en su equipo para darle continuidad al trabajo que se viene realizando.

Arabela Carreras es la apuesta del oficialismo para seducir al electorado barilochense en las próximas elecciones provinciales del 7 de abril. Esto, teniendo en cuenta que la ciudad tiene el electorado más grande del territorio rionegrino, con casi cien mil personas habilitadas para sufragar.

Tras su paso por la Legislatura, Carreras se hizo cargo del Ministerio de Turismo, que tiene bajo su competencia, las áreas de Deportes y de Cultura, cuando debió reemplazar a Silvina Arrieta.

A poco de comenzar la campaña electoral, la ministra fue consultada acerca de cuál sería su trabajo en el ministerio a partir de ahora. “Yo tengo que tomarme licencia o renunciar. Pero me tengo que alejar del cargo. No lo tengo claro, ya algún abogado me dirá como fueron los candidatos anteriores. Pero, de hecho, no puedo ser ministra y candidata al mismo tiempo, cuando se oficialicen las candidaturas me correré del ministerio, que por cierto tiene un muy buen equipo donde está todo planificado”, señaló la exconcejal barilochense.

El artículo 113 de la Constitución Provincial establece que “los ministros o secretarios no podrán aceptar candidaturas a cargos municipales, provinciales o nacionales, sin hacer dimisión irrevocable de sus funciones”.

Si bien no brindó certezas acerca de quién ocupará su lugar, dijo que “está Daniel García, Daniel Sanguinetti, la gente de Deportes y de Cultura. Seguramente me subrogue algún otro ministro para la firma”.

“Es un esquema administrativo que no lo tengo resuelto, pero si están resueltas dos cosas: que el ministerio seguirá funcionando bien, porque ya tenemos todas las acciones perfectamente encuadradas y que yo no puedo estar al frente”, aclaró Carreras.

Señaló finalmente: “quiero dedicarle un tiempo a recorrer la provincia, ya en actitud de candidata a vicegobernadora para pedirle el acompañamiento a los ciudadanos, que creo que es lo que corresponde hacer”.