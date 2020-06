Buteler destacó el trabajo de los intendentes

El ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler, se refirió a la actual situación de la provincia y explicó que “los que verdaderamente están en el frente de batalla son los intendentes que les toca la tarea de ser el primer eslabón de la cadena donde va a tocar la puerta el vecino, donde afrontan día a día el reclamo de la sociedad, hasta que se vuelva a la realidad de la pre-pandemia”.

Sobre la actual situación del Alto Valle y en la ciudad de General Roca donde se elevaron los casos positivos de coronavirus Buteler dijo que “por ahora no hay más medidas de las que hemos tomado. No estamos pensando en nuevas restricciones en función que tanto en el hospital, como todos los que están trabajando en este tema de la pandemia, están haciendo un muy buen trabajo en lo atinente al control de los aislados y el seguimiento de los casos epidemiológicos”.

Con respecto a los dichos de la intendenta María Emilia Soria que solicitó la intervención de Gendarmería, el Ministros manifestó que “la verdad que uno no las entiende, se espera otra cosas de los gobernantes, la gente está esperando un trabajo en conjunto. Hace unos días tuvimos a todo el equipo sanitario de Nación trabajando en General Roca junto al equipo de salud de Río Negro, y allí hubo elogios sobre la tarea en conjunto, tanto para Roca como en el resto del Alto Valle y la convivencia con Neuquén. No se ve en ningún lado críticas o descalificaciones, por eso uno no terminar de entender qué se busca, al mezclar la política con la pandemia”.

Buteler agregó que “nuestro modelo de gobierno siempre ha sido con una presencia física, siempre acompañando, a los intendentes, a las instituciones, a los vecinos y hay un reclamo constante para que el gobierno provincial este siempre presente en los lugares. La pandemia nos puso en un lugar muy incómodo, porque la verdad que no podíamos movernos, no podíamos trasladarnos, no podíamos ir a sentarnos con los intendentes para solucionarlo entre todos, aunque lo hacíamos utilizando la tecnología que teníamos a mano, no es lo mismo”.