Blindaje 2018: el FMI promete rapidez y suman al BID y al Banco Mundial

El primer acercamiento con el Fondo Monetario Internacional para conseguir fondeo terminó ayer con una reunión con la cúpula del organismo internacional, que prometió arribar a una “conclusión rápida” en las negociaciones para acceder al “stand by de alto acceso”.

En paralelo, anoche, el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunció que mientras el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está en Washington gestionando el acuerdo con el Fondo, él está negociando que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento se sumen al paquete de financiamiento.

En una entrevista con el portal Infobae, el ministro también confió que “tres bancos nos ofrecieron líneas repo y seguramente también vamos a terminar acordando, dijo.

En Washington, Dujovne fue al edificio del FMI en Washington y mantuvo un diálogo de 40 minutos con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien estuvo acompañada por su número dos, David Lipton, también por el jefe de la misión para Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, y por Nigel Chalk, economista del organismo que sigue la realidad argentina. Si bien el objetivo fue avanzar con los aspectos que hacen a la línea stand-by de alto acceso que el FMI dará al país, aún no definieron el monto, la tasa, los plazos ni las condicionalidades a las que se deberá someter la Argentina para contar con los desembolsos y el colchón que implicará tener este tipo de préstamo. Sí coincidieron en dar celeridad a las negociaciones para acordar lo antes posible los detalles de la línea en cuestión.

Las conversaciones continuarán la próxima semana en Washington por lo que no habrá una misión en la Argentina, como suele darse habitualmente dentro de los pasos previstos para que el Fondo Monetario termine otorgando la línea stand by.

Tras las reuniones de ayer, que incluyeron por la mañana un encuentro con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de EE.UU., David Malpass (ver pág. 3), y por la tarde con Lagarde, el Ministerio de Hacienda, el FMI y el Tesoro emitieron comunicados.

El Fondo y el Tesoro respaldaron el pedido argentino. “Recalqué mi firme apoyo a las reformas de Argentina hasta la fecha y expresé la disposición del Fondo para seguir ayudando al gobierno. El ministro Dujovne ha solicitado que nuestros equipos trabajen juntos hacia un Acuerdo de Derecho de Giro de alto acceso en apoyo del programa económico integral de las autoridades”, afirmó Lagarde y confirmó el tipo de línea que solicitó la Argentina.

“El ministro Dujovne y yo nos reunimos hoy para analizar cómo el FMI puede ayudar a las autoridades en el fortalecimiento de la economía argentina a la luz de la renovada y significativa volatilidad de los mercados financieros. Nuestra reunión fue una oportunidad propicia para que el ministro Dujovne reafirmara las prioridades y planes económicos del gobierno, y para que yo escuchara cómo podemos en el FMI apoyar mejor los importantes esfuerzos del gobierno”, detalló, y concluyó que informó “al Directorio Ejecutivo del FMI sobre el progreso”, e instruyó “al equipo del FMI para que continúe el diálogo hacia un programa respaldado por el Fondo”.

Si bien desde el Gobierno sostuvieron que el proceso para llegar al acuerdo podría demorar seis semanas, Lagarde señaló que acordó con Dujovne que “el objetivo común es llegar a una conclusión rápida de estas conversaciones.”

Luego de la reunión con Lagarde, toda la comitiva tomó un vuelo de regreso a Buenos Aires.

Dujovne aseguró que trabajaron con el FMI para dar primeros pasos “hacia un acuerdo que permita fortalecer la liquidez de la economía argentina”. Sobre los aspectos del préstamo que se negocia sólo dijo que por ahora no darán detalles. “Quiero aclarar que hasta tanto logremos cerrar el acuerdo con el FMI, nos hemos comprometido a no hablar de cifras o modalidades. Lo único que puedo informar al respecto es que hemos pedido que se considere para la Argentina un acuerdo stand by de alto acceso. Este instrumento tiene la flexibilidad necesaria para cumplir el objetivo que estamos buscando”, afirmó Dujovne.

De acuerdo con estimaciones privadas, la Argentina podría acceder a una cifra de entre u$s 20.000 millones y u$s 30.000 millones. Caputo dijo ayer que se busca esa última cifra.

Según la web del FMI, la modalidad “alto acceso” fue introducida en 2016 y aún no fue otorgada a ningún país. Las principales diferencias con el tradicional son básicamente dos: por un lado, la posibilidad de acceder a un monto mayor de crédito y, por otro, tener los fondos disponibles para utilizarlos de ser necesario. “El nuevo marco del acuerdo stand by ha ampliado el rango de los acuerdos precautorios de alto acceso, un tipo de servicio de aseguramiento frente a necesidades de financiamiento potenciales muy cuantiosas. Los acuerdos precautorios se emplean cuando los países no tienen intención de utilizar los montos aprobados, pero conservan la opción de hacerlo si llegaran a necesitarlos”, detalla el organismo en la descripción del tipo “precautorio” del stand by.

