Arabela Carreras presentará su gabinete a fines de noviembre

La electa Gobernadora de JSRN, Arabela Carreras, adelantó que presentará a los integrantes de su gabinete a fines de noviembre. Sobre todo, considerando que hay áreas donde los actuales titulares asumirán como legisladores, como el caso de Educación con Mónica Silva o Trabajo con Lucas Pica, por mencionar algunos.

El objetivo de Carreras es comenzar a aplicar un plan a partir del 10 de diciembre, “porque uno va viendo diferentes políticas, sus resultados y cómo se va a encarar cuando empiece mi gobierno. Además, habrá un cambio en el organigrama del gabinete provincial, considerando los puntos y ejes dónde pretende hacer énfasis desde su gestión de gobierno”.

“Estamos utilizando el largo tiempo de transición en favor de los rionegrinos, porque el diálogo que estamos manteniendo con los funcionarios actuales, me a permitir, continuar la gestión sin una transición que se atrase lo que venimos haciendo. Lo que hemos cuestionado muchas veces, es que cuando hay cambios de gobierno se empieza de nuevo, por eso estoy trabajando mucho sin tener cargo, para que cuando me toque asumir no se note y no haya atrasos. Que haya una continuidad tranquila y razonable”, expresó la ex legisladora.