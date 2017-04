A CFK le embargaron $ 10 mil millones pero ‘vive’ con una pensión de $ 188 mil

Cristina Kirchner vive en el presente de su pensión como ex presidenta. Las otras fuentes de recursos fueron congeladas. Es la consecuencia de la inhibición general de bienes que le dictó el juez federal Claudio Bonadio y de los embargos que le trabaron tanto él como su colega Julián Ercolini, por tres causas diferentes.

Una de ellas es la de dólar futuro, que fue elevada a juicio oral. Allí, Bonadío pidió la inhibición general de bienes que implica que no puede disponer de su patrimonio ni de sus cuentas bancarias. En esa pesquisa había solicitado un embargo de 15 millones de pesos. La otra es por las irregularidades en la obra pública durante su gestión. Esa investigación la lleva adelante Ercolini, quien dispuso un embargo de 10 mil millones de pesos. Y la tercera es el caso Los Sauces, que también está a cargo de Bonadio, por la que recibió un embargo de 130 millones de pesos.

Natalia Volosin, abogada especialista en control de la corrupción, explicó a PERFIL que tanto la inhibición general de bienes como los embargos son efectivos. Deben cumplirse. Pero puede complicarse: “Cuando se dicta una inhibición general de bienes, se debe enviar oficios a todos los registros de la propiedad en las que el juez crea que la persona denunciada tiene bienes. Hay veces en que los jueces dictan inhibiciones o embargos pero sólo notifican al registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, si tiene bienes en Santa Cruz, no son alcanzados por la medida”, advierte Volosín.

Un abogado cercano a Cristina Kirchner confirmó a este diario que los embargos están en vigencia y, por lo tanto, “no puede disponer de ninguno de sus bienes”.

En Tribunales las posturas están divididas. Hay quienes sostienen que no es posible hacer efectivo un embargo hasta tanto no estén confirmados por una segunda instancia. Sin embargo, otros especialistas creen que esto no es así. “El embargo está firme hasta tanto sea revocado por otro fallo”, precisó un jurista en diálogo con PERFIL.

El fiscal federal Carlos Rívolo, que interviene en la causa Los Sauces, dijo -en declaraciones a Radio La Red- que la ex presidenta “tiene todas sus cuentas embargadas” y confirmó que en la actualidad vive únicamente “de su pensión”, que es de 188.538 pesos mensuales.

Hasta fin del año pasado, Cristina Kirchner percibió doble pensión: una por la que le correspondía a ella, y otra por la del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, la justicia resolvió que no podía cobrar ambas.

El objetivo de los embargos y de la inhibición general de bienes es que, llegado el caso de que la ex presidenta sea condenada a cubrir determinadas sumas de dinero, no pueda en el proceso vender sus propiedades ni modificar su patrimonio. En todo caso podría, aunque sería difícil porque no puede mover su dinero, es adquirir nuevos bienes.

El monto final de los embargos es de 10.145.000 millones de pesos. La cifra debería guardar relación con el eventual perjuicio al Estado que podría haber provocado la persona que es acusada de los delitos investigados. La sanción económica definitiva dependerá de las sentencias.

0