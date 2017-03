DATA PROVINCIAL

Entre chatos y chatas fue pasando la semana del carnaval. Bombitas a un escenario colmado de figuretis. Y el Momo que se quedó guardado. Apretaron el pomo y se viene el tratamiento del desafuero. En el gabinete entran los mismos y se quedan los mismos. Cambios de lugar. El intendente divide para mantener a funcionarios ineptos. Mientras el goberna divide para reinar

La ciudad sigue siendo un carnaval. La comparsa de Fioretti sigue desfilando por Villa Regina. Las carrozas municipales están llenas de reinas y reyes, que les gusta más el show que cumplir con su tarea de funcionarios para dar respuesta a la gente. Las gacetillas oficiales hablaron del exitoso evento carnavalezco por la cantidad de instituciones participantes, cuando una semana atrás el Intendente nos trató de chatos por la escasa participación. Otra contradicción y van…

Los anunciados cambios de gabinete, fueron cosmética para maquillar la triste realidad que vive la perla del valle. El Gran Hermano de la obra pública, renuncia pero siempre está. Un secretario privado, que puede ser de obras públicas o de espacios verdes. Un cortador de árboles al vivero y todo así. El intendente no arranca. Se mete en el barro sólo y luego quiere salir limpito. Escuchas. Presentaciones oficiales de fiestas locales en otra ciudad. Descuido. Las heridas que deja la operación del cirujano Fioretti en Regina tardarán mucho en cicatrizar.

Esta semana el Gobernador estará por Valle Azul, y mantendrá reuniones con los suyos para evaluar la situación del Doctor. El desafuero es prácticamente una realidad, siempre y cuando se acuerde quien se hace cargo de la intendencia. Lo de Rayó está descartado. No pasa el filtro. La idea es encararlo por el lado de la institucionalidad, el pueblo (chato para Fioretti) lo eligió a JSRN para que haya un cambio en la ciudad. La idea es que la continuidad salga del propio partido y el nombre elegido para tal fin sería el Concejal Baleani. En caso de no prosperar la iniciativa del oficialismo, seguiría Fioretti hasta finalizar su mandato o hasta que renuncie. ¿Seguirá la (indi)gestión?

En lo referido a la realidad provincial, el discurso de Weretilneck de apertura de sesiones fue todo un mensaje de lo que vendrá. Sus elogios hacia el cuerpo legislativo denotan la necesidad que tiene el Gobernador de acuerdos parlamentarios que le permitan destrabar importantes cuestiones, como el endeudamiento en dólares para el Plan Castello. Y, no está demás mencionarlo, la posibilidad de una reforma de la Constitución que le de vía libre para presentarse a un nuevo mandato. El Gobernador confía en lograr -como ya ocurrió con el pliego del agente financiero- el respaldo de algunos legisladores de otras bancadas. Weretilneck cuenta con su vice, Pedro Pesatti, en los acuerdos en el Parlamento. Pero también se encarga personalmente de mantener relaciones sólidas con Pichetto, el dirigente radical Daniel Sartor y los ex peperreístas Claudio Lueiro y Ricardo Velez. Estos últimos meten ruido en la alianza Cambiemos: unos en el PRO y otro en la UCR. Todos operan contra el diputado nacional Sergio Wisky y el coordinador del Ministerio del Interior, Juan Martín. Y esperan que legisladores, intendentes y concejales de ese espacio respalden al candidato de JRSN en octubre. Quien dio un paso en ese sentido fue la intendenta de Los Menucos, Mabel Yahuar, que adelantó que en las elecciones municipales de mayo irá con la lista 3. “Es difícil trabajar para Cambiemos en mi pueblo”, dijo después de la visita del Presidente a Viedma. Y se esperanzó en que Weretilneck acompañe su lista. Eso es un hecho. El oficialismo no presentará postulantes en esa ciudad.

La cuestión paritaria y el techo del 17 % fueron otros de los ejes del gobernador. Defendió los logros de su gestión en materia de devolución de derechos a los trabajadores estatales y les pidió mesura y responsabilidad para estos tiempos, poniendo siempre de manifiesto su preocupación por no seguir incrementando el déficit provincial. El Gobierno también observa que será dificultosa la unidad entre la CTA y la CGT en Río Negro. Por caso, los estatales de ATE y UPCN desecharon el aumento del 17%, pero siguen sin juntarse en la protesta. El divide y reinarás le sigue dándo réditos a “el brujo”.

La reforma educativa también tuvo su protagonismo en el discurso del parlamento. No sólo la defendió el gobernador con argumentos y estadísticas, sino que además dejó al descubierto a Marcelo Mango (antes aliado, hoy opositor) como uno de los que llevó a la Legislatura cuando era Ministro de Educación esa propuesta, hoy mejorada. Le será difícil al legislador a partir de ahora seguir con sus críticas y justificar su posición.

El otro dato importante, tuvo que ver con el arreglo encubierto con el diario Río Negro. Desde diciembre que el matutino provincial venía dando malas noticias para “el brujo”. En febrero, éste se enojó con una publicación que hablaba del déficit de las cuentas provinciales y decretó reducir a la mitad la partida de 146 millones para el IUPA. Esta semana firmaron la pipa de la paz. La plata está y volverán, de a poco, las buenas noticias a “Río Negro”.

En lo político, el FPV da señales de unidad. ¿Durará? Ese espacio ratificó las autoridades del bloque. Alejandro Marinao seguirá en la presidencia y Luis Albrieu en la vice. Logró frenar la diáspora y disipó las críticas. Uno de los que había manifestado la necesidad de cambios en la conducción de esa bancada fue Marcelo Mango. El presidente del Frente Grande había cuestionado al dirigente de la Línea Sur. El desafío del presidente del PJ es llegar a octubre sin fisuras y con la candidatura de su hermana María Emilia Soria con respaldo. Pero su foto con Sergio Massa complicó el panorama. El pichetismo está alejado de los designios de la conducción sorista y construye buenos vínculos con el diputado nacional Martín Doñate.

El trabajo del oficialismo es dividir a los partidos. En Laprida 212 piensan que cuantas más listas haya en Octubre mejor. La senadora Magdalena Odarda avisó que podría ser de la partida. El FPV -en principio- podría ir a internas en agosto en el marco de las PASO, pero hoy nadie se anima a arriesgar que no haya dispersión si se insiste en la alianza con Massa. ¿Y el Frente Renovador?. Según su armador político, Raúl Pérez, dijo que se sigue constituyendo el espacio en Río Negro, pero la prioridad es “cuidar la relación con Martin Soria”, lo que sonó a respaldo. Es decir, que no tendrá candidatos propios. Cambiemos es una incógnita. Por ahora va con candidatos propios. ¿Acompañará la orgánica radical?. Sus dirigentes están atados a la suerte de Mauricio Macri que por ahora no hace pie. Su imagen negativa en la provincia es alta.

